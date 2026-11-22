जागरण संवाददाता, भभुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त विवाह मंडप बनाए जाने की योजना है। इसके लिए जिले के सात प्रखंडों की 15 पंचायतों विवाह मंडप बनाने के लिए भूमि का चयन किया गया है।

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रखंडों की चयनित पंचायतों में से नौ पंचायतों में विवाह मंडप बनाने को निर्माण कार्य प्रारंभ है। बता दें, कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए निजी विवाह भवन या लान की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले के सभी 146 पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त विवाह मंडप बनाए जाएंगे।