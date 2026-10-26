बिहार के किसानों को मिली बड़ी राहत, फार्मर आईडी के बिना भी मिलेगी खाद

जागरण संवाददाता, भभुआ। रबी फसल की बुआई के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन्हें भी खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

ऐसे किसानों को भी रबी फसल की बुआई के लिए खाद आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवा सके हैं।

रबी फसल की बुआई का समय किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान खेतों की तैयारी के साथ-साथ बीज और खाद की व्यवस्था करना किसानों की प्राथमिकता रहती है।

समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बुआई और उनकी शुरुआती वृद्धि प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में फार्मर आईडी नहीं होने के कारण खाद मिलने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने की आशंका किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी।