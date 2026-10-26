बिहार के किसानों को मिली बड़ी राहत, फार्मर आईडी के बिना भी मिलेगी खाद
बिहार में रबी फसलों की बुआई के लिए अब बिना फार्मर आईडी वाले किसानों को भी खाद मिलेगी। यह पहल ...और पढ़ें
HighLights
बिना फार्मर आईडी वाले किसानों को भी खाद मिलेगी।
रबी फसल की बुआई में कोई परेशानी नहीं होगी।
छोटे और सीमांत किसानों को विशेष राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, भभुआ। रबी फसल की बुआई के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन्हें भी खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
ऐसे किसानों को भी रबी फसल की बुआई के लिए खाद आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवा सके हैं।
रबी फसल की बुआई का समय किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान खेतों की तैयारी के साथ-साथ बीज और खाद की व्यवस्था करना किसानों की प्राथमिकता रहती है।
समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बुआई और उनकी शुरुआती वृद्धि प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में फार्मर आईडी नहीं होने के कारण खाद मिलने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने की आशंका किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी।
अब फार्मर आईडी नहीं बन पाने वाले किसानों को भी खाद उपलब्ध कराने की पहल से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे किसान समय पर खाद की व्यवस्था कर सकेंगे और रबी फसलों की बुआई का काम बिना अनावश्यक बाधा के पूरा कर पाएंगे।
खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर, फार्मर आईडी नहीं होने के कारण खाद से वंचित रहने की आशंका के बीच यह पहल किसानों के लिए राहत भरी खबर है।
रबी फसल की बुआई के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता में सहूलियत होगी और खेती का काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
क्या कहते हैं अधिकारी?
जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पाई है उन्हें भी रबी फसल बोने के लिए खाद मिलेगी। हालांकि, किसान जल्दी से फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में वह जुड़ सकें। - विकास कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी भभुआ
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