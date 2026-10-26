भोजपुर के शाहपुर में मटर छेमी की जबरदस्त बुआई, किसानों को दिसंबर में बंपर मुनाफे की उम्मीद

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। प्रखंड क्षेत्र में मटर छेमी की खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। बुआई का अनुकूल समय देखते हुए किसान खेतों में जुट गए हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान करीब तीन हजार एकड़ में मटर छेमी की बुआई किए जाने का अनुमान है। कुछ खेतों में तो मटर के बीज अब अंकुरित भी हो चले हैं।

इस बार बाढ़ का पानी समय से निकल जाने और हस्त नक्षत्र में वर्षा नहीं होने से किसानों को निर्धारित समय पर खेती शुरू करने का मौका मिला है। ऐसे में छेमी की अगात फसल तैयार होने और बाजार में बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।

किसानों के अनुसार, जिस समय छेमी की फसल तैयार होकर बाजार में पहुंचेगी, उस समय इसकी कीमत 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मटर छेमी तैयार हो जाएगी। उसी समय लगन भी रहेगा।

यही वजह है कि किसान समय से बुआई पूरी करने के साथ उन्नत किस्मों के बीज की खरीदारी पर भी जोर दे रहे हैं। स्थानीय बाजारों के अलावा दूसरे जिलों की मंडियों से भी बीज मंगाए जा रहे हैं। मटर छेमी की बेहतर पैदावार के लिए किसान प्रमाणित और उन्नत बीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

क्षेत्र के कुछ किसान उत्तर प्रदेश के बनारस, इटावा, कानपुर और आगरा तक से बीज मंगाते हैं। हालांकि, कभी-कभी बीज की गुणवत्ता उम्मीद के अनुरूप नहीं मिलने से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसके बावजूद करीब 90 प्रतिशत किसान आसपास के बीज विक्रेताओं से ही विभिन्न प्रजातियों के बीज खरीदते हैं। बीज बाजार में हरिभजन, काशी उदय, एम-7, मरचइया और पीसीएम प्रजातियों की मांग अधिक है। किसानों के मुताबिक हरिभजन प्रजाति की छेमी करीब 45 दिनों में तैयार हो जाती है।