संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Jamui Simultala Police Tribal Village Diwali: दीपावली यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का महापर्व। इस पावन त्योहार की वास्तविक सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब समाज के संपन्न लोग वंचितों के जीवन का अंधेरा मिटाकर वहां उम्मीदों और खुशियों का दीप प्रज्वलित करें।

जमुई जिले के सिमुलतला थाना की पुलिस ने इस बार कुछ ऐसा ही मानवीय कार्य कर समाज के सामने एक बेहद भावुक और प्रेरक मिसाल कायम की है। पुलिस की इस अनूठी पहल ने यह सिद्ध कर दिया है कि खाकी वर्दी के सख्त पहरे के भीतर भी एक बेहद कोमल और संवेदनशील हृदय धड़कता है।

चौधरिया गांव पहुंची महिला पुलिस टीम, ग्रामीणों को खिलाई मिठाई थानाध्यक्ष रूबी कुमारी, अवर निरीक्षक नीलम कुमारी एवं आयुषी के नेतृत्व में सिमुलतला पुलिस की टीम ने दीवाली का उत्सव किसी चकाचौंध भरी जगह के बजाय टेलबा पंचायत अंतर्गत चौधरिया गांव के आदिवासी बच्चों और ग्रामीणों के बीच जाकर मनाया।

वर्दी में जब ये महिला अधिकारी सुदूर गांव की पगडंडियों से होते हुए बस्तियों में पहुंचीं, तो उनका व्यवहार किसी सख्त पुलिस अफसर का नहीं, बल्कि एक स्नेहमयी अभिभावक और मार्गदर्शक जैसा था। महिला अधिकारियों ने आत्मीयता के साथ गांव के मासूम बच्चों और बुजुर्गों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया, जिससे समूचे गांव में त्योहार का उत्साह और अपनापन छा गया।

हाथों में नई कॉपियां पाकर खिल उठे मासूमों के चेहरे पुलिस टीम का यह अपनापन सिर्फ मिठाइयों के वितरण तक सीमित नहीं रहा। बच्चों के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की कामना करते हुए महिला पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पठन-पाठन और लेखन सामग्री के रूप में नई कॉपियां उपहार स्वरूप भेंट कीं।

हाथों में चमचमाती कॉपियां पाते ही आदिवासी बच्चों की आंखों में खुशी की अनूठी चमक तैर गई। बच्चों के चेहरों पर खिली निश्छल मुस्कान इस बात का गवाह थी कि यह उपहार उनके लिए कितना अनमोल है। उत्साहित बच्चों ने अपनी नई कॉपियां दिखाते हुए थानाध्यक्ष रूबी कुमारी, अवर निरीक्षक नीलम कुमारी और आयुषी के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी खिंचवाईं।

"मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें"- अधिकारियों ने बढ़ाया हौसला इस आत्मीय मिलन के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारियों ने बच्चों के सिर पर दुलार से हाथ फेरा और उन्हें जीवन में शिक्षा का असली महत्व समझाया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन लगाकर पढ़ाई करें, अनुशासन में रहें और अपने सपनों को साकार कर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करें।