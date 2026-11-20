संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Ankit Kumar ACC Entry 134 Lieutenan : सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए यह बेहद गौरव और हर्ष का क्षण है। विद्यालय के मेधावी पूर्व छात्र एवं पूर्व स्कूल कैप्टन अंकित कुमार (सत्र 2013-20) ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अंकित का चयन भारतीय थल सेना के प्रतिष्ठित आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) एंट्री-134 कोर्स की मेरिट सूची में हुआ है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे कार्पोरल अंकित कुमार अब प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन होकर देश की रक्षा करेंगे।

वायुसेना से थल सेना में अधिकारी बनने तक का सफर अंकित कुमार शुरू से ही एक होनहार और अनुशासित छात्र रहे हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अध्ययन के दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण वे स्कूल कैप्टन भी चुने गए थे। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2021 में उन्होंने भारतीय वायुसेना की ग्रुप 'एक्स' परीक्षा उत्तीर्ण की और देश सेवा के लिए वायुसेना में शामिल हुए। कार्पोरल के पद पर कार्यरत रहते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ा रखा और निरंतर तैयारी जारी रखते हुए अब सेना में कमीशंड ऑफिसर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है।

शिक्षकों ने जताया गर्व, बताया प्रेरणास्रोत अंकित की इस शानदार सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शिक्षक डॉ. जयंत कुमार, गोपाल शर्मा और राकेश पांडेय ने संयुक्त रूप से कहा कि अंकित कुमार की यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एक पूर्व स्कूल कैप्टन के रूप में उन्होंने जो अनुशासन और नेतृत्व क्षमता यहां सीखी थी, आज उसी के बल पर वे भारतीय सेना में अधिकारी बनने जा रहे हैं। वायुसेना में सेवा देते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति उनका यह समर्पण विद्यालय में अध्ययनरत वर्तमान छात्र-छात्राओं के लिए एक जीवंत प्रेरणास्रोत है।

वहीं, विद्यालय के प्राचार्य शुभम शेखर ने कहा, "यह हमारे लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है कि हमारे पूर्ववर्ती छात्र हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व छात्रों का एक 'जेंडर न्यूट्रल' एसोसिएशन भी बनाया गया है, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि पूर्व छात्रों का यह सहयोग आने वाले 5-7 सालों में और भी बेहतर परिणाम देगा।"

क्यों खास है कार्पोरल से लेफ्टिनेंट बनने का यह सफर वायुसेना का कार्पोरल: यह भारतीय वायुसेना में एयरमैन (जवान) श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पद है, जो थल सेना के नायक के बराबर होता है। इसकी पहचान वर्दी की बाजू पर लगी दो 'वी' (V) आकार की धारियां होती हैं। इसमें तकनीकी और जूनियर नेतृत्व की जिम्मेदारियां होती हैं।