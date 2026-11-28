संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। रिश्वतखोरी के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के एक प्रशाखा पदाधिकारी को चार हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अधिकारी की पहचान राजीव रंजन के रूप में हुई है।निगरानी की मुख्यालय टीम ने यह कार्रवाई पटना स्थित नए सचिवालय (विकास भवन) के कार्यालय में की।

संबंधित फाइल पटना मुख्यालय में लंबित

मामला झाझा नगर परिषद के पूर्व प्रधान लिपिक केपीएमसी मुंशी से जुड़ा है।वे सेवाकाल के दौरान वेतन से की गई कटौती की राशि और अन्य आवश्यक आदेश पत्र जारी कराने के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे थे। संबंधित फाइल पटना मुख्यालय में लंबित थी।

आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने और राशि जारी कराने के एवज में प्रशाखा पदाधिकारी राजीव रंजन ने उनसे चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। खुद विभागीय प्रक्रिया के जानकार थे शिकायतकर्ता नगर परिषद में प्रधान लिपिक के पद पर काम कर चुके मुंशी विभागीय प्रक्रिया और नियमों से अच्छी तरह परिचित थे।उन्होंने रिश्वत देने के बजाय पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई।