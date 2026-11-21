जागरण संवाददाता, जमुई। Black Panther : तीन दशक बाद एक बार फिर जमुई का घना जंगल दुर्लभ वन्य जीव प्राणियों के लिए सुरक्षित वास बनता दिख रहा है। बरहट प्रखंड के भट्ठाकोल जंगल में अति दुर्लभ काला तेंदुआ (ब्लैक पैंथर) की गतिविधि वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद सुखद अहसास लेकर आई है। जंगल में काले तेंदुए के विचरण की तस्वीर कैमरे में कैद होते ही वन विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है।

मुंगेर के जिला वन पदाधिकारी (डीएफओ) अमरीश कुमार मल्ल ने बताया कि इस क्षेत्र में एक नहीं, बल्कि तीन से चार काले तेंदुओं के होने के संकेत मिल रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर ग्रामीणों ने इसके पदचिह्न देखे हैं। अब जंगल में साइलेंट ट्रैपिंग कैमरा लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि इनकी सटीक संख्या और गतिविधियों का पता चल सके।

उल्लेखनीय है कि इससे करीब दो वर्ष पूर्व कैमूर और रोहतास के जंगलों में भी काला तेंदुआ दिखा था। बिहार का तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला होने के नाते जमुई में इसकी मौजूदगी वन संरक्षण की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

सबसे पहले पशु चराने गए युवकों ने देखा भट्ठाकोल जंगल के समीप लकड़ी चुनने और पशु चराने गए ग्रामीणों व युवकों ने शाम के समय झाड़ियों के बीच काले रंग के तेंदुए को देखा। पहले ग्रामीणों को लगा कि यह कोई सामान्य तेंदुआ है, लेकिन करीब से देखने पर उसका पूरा शरीर गहरा काला और आंखें बेहद चमकदार नजर आईं।

वन समिति ने कैमरे में किया कैद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय वन समिति के सदस्यों को दी। इसके बाद वन समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर काले तेंदुए की तस्वीर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। मालूम हो कि वन विभाग द्वारा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को मिलाकर प्रत्येक वन क्षेत्र में वन समिति का गठन किया गया है।

कहां से और क्यों आया काला तेंदुआ? घना जंगल होने के कारण भट्ठाकोल पहाड़ वन्य जीवों के लिए बेहद मुफीद माना जाता है। पूर्व में भी यह पहाड़ी इलाका वन्य जीवों का प्रमुख गलियारा (कॉरिडोर) रहा है। यह पहाड़ी श्रृंखला जमुई के बड़े हिस्सों— भीमबांध, बरहट, लक्ष्मीपुर, गिद्धौर और बटियाघाटी— से गुजरते हुए झारखंड के तिसरी जंगल, गिरिडीह और कोडरमा के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी है।

इसलिए वन विशेषज्ञों द्वारा संभावना जताई जा रही है कि काला तेंदुआ झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा की तरफ से शिकार और स्थायी वास की खोज में रात के समय लंबी दूरी तय करते हुए यहां तक पहुंच गया है। वन विभाग का आकलन है कि आज भी जमुई के जंगलों में करीब 15 की संख्या में सामान्य तेंदुए पाए जाते हैं।

30 वर्ष पूर्व 25 से 30 की संख्या में रहते थे बाघ वन विभाग के मुताबिक, करीब 30 वर्ष पूर्व जमुई के इन जंगलों में 25 से 30 की संख्या में बाघ विचरण करते थे। बाद के वर्षों में जंगलों की कटाई और मानवीय आवाजाही बढ़ने से वन्य जीव धीरे-धीरे पलायन करने लगे, जबकि कुछ के शिकार किए जाने की भी आशंका रही।

डीएफओ अमरीश कुमार मल्ल ने बताया कि इस इलाके में पहले चीता भी पाए जाते थे, जिसके प्रमाण मौजूद हैं और साइलेंट ट्रैपिंग कैमरों में इनके फुटप्रिंट व हलचल भी दर्ज हुए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में लक्ष्मीपुर जंगल के पास तीन चीता की खाल के साथ तस्करों को पकड़ा भी गया था।