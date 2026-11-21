संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। अब ट्रेन के सफर में या रेलवे स्टेशन पर मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनना, रील्स देखना या जोर-जोर से फोन पर बात करना आपकी जेब ढीली कर सकता है और आपको हवालात की हवा भी खिला सकता है।

यात्रियों के सफर को सुकून भरा और आरामदायक बनाने के लिए पूर्व रेलवे ने कमर कस ली है और शोर मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इस संदर्भ की जानकारी आसनसोल पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी कर शुक्रवार को दिया।

क्या है रेलवे का नया फरमान? रेलवे प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कोचों—खासकर एसी डिब्बों—में कुछ यात्रियों की वजह से शांति भंग होती है। इसे देखते हुए पूर्व रेलवे ने सभी मंडलों को निर्देश दिए हैं कि वे स्टेशनों और ट्रेनों में 'मोबाइल शिष्टाचार' को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं।

यात्रियों के लिए जरूरी नियम ईयरफोन अनिवार्य: सफर के दौरान मोबाइल पर संगीत सुनने या वीडियो देखने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल न करें, बल्कि ईयरफोन या हेडफोन लगाएं।

सफर के दौरान मोबाइल पर संगीत सुनने या वीडियो देखने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल न करें, बल्कि ईयरफोन या हेडफोन लगाएं। धीमी आवाज में बात: फोन पर ऊंची आवाज में या देर तक शोर मचाते हुए बात करने से बचें।

फोन पर ऊंची आवाज में या देर तक शोर मचाते हुए बात करने से बचें। साइलेंट मोड: अपने फोन की रिंगटोन की आवाज धीमी रखें या उसे साइलेंट/वाइब्रेशन मोड पर रखें ताकि सहयात्रियों की नींद या आराम में खलल न पड़े। नियम तोड़ा तो क्या होगी सजा? पूर्व रेलवे ने साफ कर दिया है कि पहले यात्रियों को प्यार से समझाया जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं मानता और दूसरों के लिए परेशानी (उपद्रव) खड़ी करता है, तो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत सीधा एक्शन लिया जाएगा।