औषधीय फसलों की खेती से खुलेगा आमदनी का रास्ता, आदिवासी महिलाओं के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय की पहल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। जिले में औषधीय संपदा के संरक्षण और जनजातीय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) ने अनूठी पहल शुरू की है।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम चकाई प्रखंड के सतपोखरा और झाझा प्रखंड के आसपास के आदिवासी बहुल गांवों की 50 से अधिक महिलाओं को औषधीय पौधों के संरक्षण, उत्पादन तकनीक और वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दे रही है।

परियोजना प्रमुख व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दिनेश राय ने बताया कि जमुई के जंगल प्राकृतिक रूप से औषधीय पौधों के समृद्ध भंडार रहे हैं, लेकिन लगातार अंधाधुंध दोहन के कारण इनके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है।

बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए वैज्ञानिक अब इन पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं।

औषधीय फसलों की विशेषता है कि इनकी खेती कम उपजाऊ भूमि में भी की जा सकती है और पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना अधिक मुनाफा मिल सकता है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य किसानों को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी है।

आजीविका के साथ पोषण सुधारने पर जोर यह पहल केवल आजीविका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आदिवासी परिवारों की सेहत सुधारने की भी तैयारी है। शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, बेल और आंवला जैसे औषधीय पौधों को स्थानीय खान-पान और दिनचर्या में सम्मिलित कराने पर जोर दिया जा रहा है।