बांका में किसान खुद बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट, 1200 खाद पीट का लक्ष्य, रासायनिक खाद का घटेगा खर्च

संवाद सूत्र, बांका। जिले में रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बंजर होती जा रही खेतों की मिट्टी की सेहत सुधारने और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब बांका के किसानों को खुद अपने खेतों और घरों के पास जैविक खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत कृषि विभाग की ओर से किसानों को जैविक खाद पीट के निर्माण पर आर्थिक सहायता व अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में पूरे जिले के अंतर्गत कुल 1200 जैविक खाद पीट का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान बेहद आसानी से अपने घर या खेत पर जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से न केवल किसानों की खेती की लागत में भारी कमी आएगी, बल्कि फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में जानकारी के अभाव में किसान धड़ल्ले से खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जो मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों को तेजी से नष्ट कर रही है।

मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। रासायनिक खादें इन तत्वों को खत्म कर देती हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट इन पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होती है।