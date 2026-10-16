बांका में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ा भारी, 365 वाहनों पर कार्रवाई, 45.68 लाख का जुर्माना वसूला

संवाद सूत्र, बांका। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक व अनुशासित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से एक विशेष और सघन अभियान चलाया जा रहा है।

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के कड़े निर्देशों के आलोक में जिला परिवहन विभाग की टीम विभिन्न प्रमुख सड़कों और चौराहों पर लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है। इस दौरान अब तक नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 365 वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है, जिनसे चालान के रूप में 45 लाख 68 हजार 826 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है। जांच अभियान के दौरान मुख्य रूप से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने, चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, निर्धारित क्षमता से अधिक माल या सवारी लादने (ओवरलोडिंग), तेज रफ्तार तथा नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाए जाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

अमरपुर, कटोरिया और धोरैया स्थलों पर चौकसी परिवहन विभाग द्वारा बांका जिले के अति-व्यस्त और दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों जैसे अमरपुर, कटोरिया, धोरैया तथा अन्य महत्वपूर्ण राज्य उच्च पथों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष चेक-पोस्ट बनाकर रैंडम चेकिंग चलाई जा रही है। अचानक शुरू हुई इस प्रशासनिक कड़ाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल है।

परिवहन विभाग की आम जनता से अपील जिला परिवहन अधिकारी और उनकी टीम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की जान-माल की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। विभाग ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि: