बांका में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ा भारी, 365 वाहनों पर कार्रवाई, 45.68 लाख का जुर्माना वसूला
बांका जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 365 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 45.68 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
HighLights
बांका में सड़क दुर्घटना रोकने को विशेष अभियान।
365 वाहनों पर कार्रवाई, 45.68 लाख रुपये जुर्माना।
हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग मुख्य उल्लंघन।
संवाद सूत्र, बांका। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक व अनुशासित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से एक विशेष और सघन अभियान चलाया जा रहा है।
जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के कड़े निर्देशों के आलोक में जिला परिवहन विभाग की टीम विभिन्न प्रमुख सड़कों और चौराहों पर लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है।
इस दौरान अब तक नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 365 वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है, जिनसे चालान के रूप में 45 लाख 68 हजार 826 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है।
जांच अभियान के दौरान मुख्य रूप से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने, चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, निर्धारित क्षमता से अधिक माल या सवारी लादने (ओवरलोडिंग), तेज रफ्तार तथा नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाए जाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई की गई है।
अमरपुर, कटोरिया और धोरैया स्थलों पर चौकसी
परिवहन विभाग द्वारा बांका जिले के अति-व्यस्त और दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों जैसे अमरपुर, कटोरिया, धोरैया तथा अन्य महत्वपूर्ण राज्य उच्च पथों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष चेक-पोस्ट बनाकर रैंडम चेकिंग चलाई जा रही है। अचानक शुरू हुई इस प्रशासनिक कड़ाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल है।
परिवहन विभाग की आम जनता से अपील
जिला परिवहन अधिकारी और उनकी टीम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की जान-माल की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। विभाग ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि:
दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा मानक गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनें।
चारपहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना न भूलें।
वाहनों पर ओवरलोडिंग न करें और निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें।
किसी भी परिस्थिति में नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए न दें, अन्यथा अभिभावकों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
वाहन जांच एवं जुर्माना संबंधी आंकड़ा:
|विवरण
|प्रशासनिक आंकड़े
|कार्रवाई के दायरे में आए कुल वाहन
|365
|कुल वसूली गई जुर्माना राशि
|45,68,826
|मुख्य जांच क्षेत्र
|अमरपुर, कटोरिया, धोरैया व अन्य प्रमुख मार्ग
|कार्रवाई का मुख्य कारण
|बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, नाबालिग ड्राइविंग
सड़क हादसों को कम करना और लोगों को सुरक्षित सफर की आदत डालना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी बिना किसी छूट के कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
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