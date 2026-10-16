भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन का रास्ता साफ, बांका के 16 गांवों में 43.62 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर से हंसडीहा (NH-133E) को जोड़ने वाले अति-महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने की दिशा में एक बड़ी प्रशासनिक प्रगति हुई है। दूसरे चरण में खड़हरा से भलजोर तक बनने वाले इस फोरलेन कॉरिडोर को लेकर बांका जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ गई है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (National Highways Act) के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर दिया गया है। इस गजट प्रकाशन के साथ ही एनएच-133ई पर किलोमीटर 36.600 से किलोमीटर 63.630 तक के लगभग 27 किलोमीटर लंबे हिस्से में फोरलेन सड़क निर्माण, पक्के शोल्डर के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और सुचारू संचालन के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर दावों व आपत्तियों को दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तीन प्रखंडों के 16 गांवों के 573 भूखंड चिह्नित जारी अधिसूचना के अनुसार, बांका जिले के तीन प्रमुख प्रखंडों— बाराहाट, बांका और बौंसी के कुल 16 गांवों में स्थित 573 भूखंड (प्लॉट) इस अधिग्रहण के सीधे दायरे में आ रहे हैं।