बिहार से झारखंड जाना होगा आसान, भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन का जल्द CM सम्राट चौधरी करेंगे शिलान्यास

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना के संभावित शिलान्यास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नौ अक्टूबर को संभावित आगमन को लेकर रविवार को एसडीएम राजकुमार ने एनएच अधिकारियों के साथ सिकंदरपुर पंचायत स्थित एनएच किनारे मरचून मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित सभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।