बिहार में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, मार्च 2027 तक होगा चालू

जागरण टीम, जमुई/चंद्रमंडी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मार्च 2027 तक चकाई में बन रहे इथेनाल प्लांट को चालू कर दिया जाएगा।

यहां तेज गति से काम चल रहा है। वे शनिवार को चकाई प्रखंड के पेटरपहाड़ी पंचायत के उरबा में निर्माणाधीन इथेनाल प्लांट का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एशिया का सबसे बड़ा इथेनाल प्लांट है जो इस इलाके के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं सर्वे किया है और हर हाल में मार्च 2027 तक प्लांट चालू हो जाएगा।

सीएम ने किया निरीक्षण। उन्होंने कहा कि चकाई को स्टील हब बनाने की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर सर्वे किया गया है। जल्द ही जमीन पर उतरेगी योजना जल्द ही स्टील हब की योजना भी जमीन पर उतरेगी, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और चकाई राज्य के मानचित्र पर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। सरकार उद्योग के लिए समुचित व्यवस्था करने में लगातार जुटी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा पर बैठकर प्लांट परिसर का भ्रमण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनका हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 12:15 बजे प्लांट के बगल में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जहां अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया।