छठ महापर्व से पहले बदलेगी औरंगाबाद के देव सूर्यकुंड की सूरत, ग्रेनाइट और रेड सैंडस्टोन से सजेगा परिसर

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। महापर्व छठ से पहले देव स्थित सूर्यकुंड की सूरत बदलने की तैयारी है। कुंड की सीढ़ियों पर ग्रेनाइट स्टोन लगाया जाएगा, जबकि पूरे परिसर में रेड सैंडस्टोन बिछाया जाएगा।

विकास एवं सुंदरीकरण के इन कार्यों को एक माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के अभियंताओं के साथ बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया।