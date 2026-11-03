राशन दुकानदार की Gen-Z बेटी का कमाल, अभावों को मात देकर बनी बैंक कैशियर; बनीं परिवार की 'लक्ष्मी'

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। Laxmi Meri Lado Purnima Barnwal: दीपावली की आहट के साथ घर-घर साफ-सफाई और दीप प्रज्वलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

मान्यता है कि प्रकाश पर्व पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है, परंतु घर-परिवार की सच्ची लक्ष्मी तो वे बेटियां हैं, जिनके परिश्रम और संस्कारों से आंगन सदा प्रकाशित रहता है।

अपनी मेहनत और लगन से मिसाल बनीं झाझा नगर क्षेत्र के बाबूबांक निवासी पूर्णिमा बरनवाल ने इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है।

साधारण परिवार और सीमित संसाधनों के बीच पली-बढ़ीं जेन-जी पीढ़ी की इस बेटी ने यह साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी रुकावट राह नहीं रोक सकती।

पश्चिम बंगाल में कैशियर

पूर्णिमा वर्तमान में पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में कैशियर के पद पर पदस्थापित होकर पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूर्णिमा के पिता मनोज कुमार एक छोटी सी राशन दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

माता-पिता के साथ पूर्णिमा। वहीं, उनकी माता ललिता देवी एक समर्पित गृहिणी हैं। सीमित आमदनी और रोजमर्रा के संघर्षों के बावजूद माता-पिता ने कभी बेटी की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। समाज की सोच और आर्थिक तंगियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी लाडो के सपनों पर अटूट विश्वास जताया और हर कदम पर ढाल बनकर खड़े रहे। बेटी ने भी माता-पिता के इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। पूर्णिमा की मां ने कहा कि बेटियां कभी बोझ नहीं होतीं, वे साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं। हमारे पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन पूर्णिमा की पढ़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब लोग कहते हैं कि राशन दुकानदार की बेटी बैंक में अफसर जैसी कुर्सी पर बैठती है तो आंखें खुशी से भर आती हैं। बेटा-बेटी में कोई फर्क नहीं पिता मनोज कुमार ने कहा कि मैंने हमेशा माना कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी दुकान चलाते हुए बेटियों को पढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन बेटी ने अपनी मेहनत से हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमारी लाडो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।