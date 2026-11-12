आस्था के आगे टूटी मजहब की दीवार, जमुई में मुस्लिम समुदाय ने संभाली छठ घाट सफाई की कमान

संवाद सहयोगी, जमुई। दीवारें सिर्फ ईंट-पत्थर की नहीं, सोच और पूर्वाग्रहों की के साथ जाति और धर्म की भी होती हैं, मगर जब लोक आस्था के महापर्व की बात आती है तो ये दीवारें कहीं -कहीं स्वतः ढह जाती हैं।

जमुई से सामने आई एक तस्वीर इस बात का सबसे जीवंत प्रमाण है। आस्था के साथ स्वच्छता के संदेश को लेकर दैनिक जागरण की पहल पर मंगलवार से शुरू चार दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का गुरुवार को उत्साहपूर्वक समापन हो गया।

इस अभियान के आखिरी दिन जिले के रजला स्थित औरैया घाट पर जो नजारा दिखा, उसने यह साबित कर दिया कि जब बात समाज और संस्कृति की हो तो मजहब और संप्रदाय की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे बढ़कर श्रमदान किया और छठ घाट की साफ-सफाई की पूरी कमान संभाल ली। रजला के औरैया घाट पर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों और युवाओं की यह सहभागिता किसी औपचारिकता से परे, आपसी भाईचारे का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज बन गई जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं हैं, बल्कि यह समाज को आपस में जोड़ने और एक-दूसरे की संस्कृति व मान्यताओं का सम्मान करने का सबसे बड़ा अवसर होते हैं। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के पर्व की तैयारी में स्वतः स्फूर्त होकर हाथ बंटाता है तो इससे सामाजिक सौहार्द का ताना-बाना और अधिक मजबूत होता है। छठ घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए इस चार दिवसीय अभियान की जिले भर में व्यापक सराहना मिली। इस मुहिम से आम ग्रामीणों के साथ-साथ युवाओं और स्थानीय कमेटियों ने जुड़कर आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक संदेश दिया है। आखिरी दिन सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव स्थित रानी पोखर छठ घाट पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर सीढ़ियों और पोखर के आसपास उगी घास व खरपतवार की सफाई की।