संवाद सहयोगी, जमुई। टाउन थाना क्षेत्र के भछियार मोहल्ला में मामूली बात को लेकर सनकी युवक ने शुक्रवार की रात करीब 09 बजे एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

इस हमले में शरीर के तीन जगहों पर चाकू लगने से व्यक्ति बुरी तरह लहूलुहान हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को फौरन इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर अवस्था में उसका इलाज किया जा रहा है।

घायल व्यक्ति की पहचान इस्लामनगर मोहल्ला निवासी मोहम्मद मनीर के पुत्र मोहम्मद छोटे के रूप में हुई है। घायल ने चाकू से हमला करने का आरोप भछियार निवासी मो. मंसूर के पुत्र मो. तौफीक उर्फ टुनु पर लगाया है। सूचना मिलने के बाद दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे टाउन थाना प्रभारी ने घायल व्यक्ति का फर्द बयान लिया और घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके बाद पुलिस घटना की जांच-पड़ताल करते हुए आरोपित की तलाश में जुट गई है।