जमुई में 2 बच्चों की मां से मिलने पहुंचे प्रेमी को गांव वालों ने पीटा, पति के सामने जबरन भरवाई मांग

संवाद सहयोगी, जमुई। अंधेरी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर जबरन महिला की मांग में सिंदूर डलवा दिया।

मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साकल गांव का है। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि हुई इस घटना का वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि ग्रामीणों से बचने के लिए युवक खपरैल मकान की छत पर चढ़ गया। बाद में ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा और उसकी पिटाई की।

इसके बाद युवक से महिला की मांग में जबरन सिंदूर डलवाने का दृश्य भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि युवक और महिला एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।