पटना में महिला की गोली मारकर हत्या, काम खत्म कर लौट रही थी घर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के खाजपुरा इलाके में गुरुवार शाम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतका की पहचान 55 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिक्रम की रहने वाली थीं। वह खाजपुरा स्थित एक नर्सिंग होम में सफाईकर्मी के रूप में काम करती थीं।

वारदात उस समय हुई, जब वह काम खत्म कर घर लौट रही थीं। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। उर्मिला देवी गुरुवार शाम करीब सात बजे नर्सिंग होम से पैदल अपने घर के लिए निकली थीं।

इसी दौरान नेहरू पथ पर पिलर संख्या 17 के पास बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ीं।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को शास्त्री नगर स्थित एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपित दानापुर की ओर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी चंद्र प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से एक कारतूस बरामद किया है।

एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

उर्मिला देवी पिछले करीब 17 वर्षों से अपने स्वजन के साथ आशियाना मोड़ के पास किराए के मकान में रह रही थीं। उनके पति अजय सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए गए हैं। स्वजन में चार बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी सोनी देवी के अनुसार, उनकी मां ही स्वजन के भरण-पोषण की मुख्य जिम्मेदारी संभालती थीं।

छोटा दामाद बेटी के साथ करता था मारपीट, छोड़ कर चली आई थी मायके पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का पहलू सामने आया है। स्वजन के अनुसार, उर्मिला देवी की छोटी बेटी ने कुछ समय पहले अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था।