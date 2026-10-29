बिहार में ऑटो में 2 मासूम बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई मां, 22 लाख के जेवर ले जाने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी के बलिया मोड़ पर बुधवार की शाम दो मासूम बच्चों को ऑटो में छोड़कर एक महिला के कथित तौर पर प्रेमी संग फरार होने का मामला सामने आया है।

मांझी थाना परिसर में जब पिता ने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बच्चों को सीने से लगाते ही वह भावुक हो उठा। घटना ने पारिवारिक विवाद के बीच दो मासूमों को असहाय छोड़ने का मामला सामने ला दिया है।

छह वर्ष पहले हुई थी शादी पुलिस को दिए बयान में बलिया जनपद के पाण्डेयपुर निवासी अमित सिंह ने अपनी आपबीती बताई। वह अनिल सिंह का पुत्र है। अमित के अनुसार, उसकी शादी छह वर्ष पूर्व सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में हुई थी। शादी के बाद परिवार सामान्य रूप से चल रहा था। हालांकि, अब पत्नी के घर छोड़कर चले जाने का मामला सामने आया है।