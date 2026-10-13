1833 में राजा गुरु प्रसाद ने कराया था निर्माण, जमुई का खैरा दुर्गा मंदिर 193 साल से क्यों बना है आस्था का केंद्र

संवाद सूत्र, खैरा (जमुई)। जमुई जिले के खैरा स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर बीते डेढ़ शताब्दी से अधिक समय से श्रद्धालुओं की अगाध आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

अपनी अलौकिक शक्तियों, चमत्कारों और प्राचीन मान्यताओं के कारण यह पवित्र मंदिर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सर्व मनोकामना सिद्धि धाम' के रूप में विख्यात है।

यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन और पूरी निष्ठा के साथ मां के दरबार में की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती और हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है।

वर्ष 1833 में राजा गुरु प्रसाद ने कराया था निर्माण; राजमहल का इतिहास

इस ऐतिहासिक मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो इसका निर्माण वर्ष 1833 में तत्कालीन खैरा स्टेट के राजा गुरु प्रसाद द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर राजा के भव्य राजमहल के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है।

हालांकि समय के बदलाव के साथ राजमहल का अधिकांश हिस्सा अब काल के गाल में समाकर ध्वस्त हो चुका है, परंतु माँ दुर्गा का यह प्राचीन मंदिर आज भी उसी शान और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।