सुई-धागे के सहारे मां ने बुनी बेटी की तकदीर, बिहार की ज्योति राजगीर में बनीं क्लर्क

सोनू कुमार सिंह, बोड़वा (जमुई)। अभावों की पथरीली राहों पर जब हौसलों के कदम पड़ते हैं तो मंजिलें खुद झुक जाती हैं। झाझा प्रखंड क्षेत्र के धमना निवासी ज्योति कुमारी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है।

मां के हाथों में दिन-रात चलने वाली सिलाई मशीन की खट-खट और पिता के पसीने की कमाई ने मिलकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जिसने पूरे गांव की छाती चौड़ी कर दी है।

ज्योति का चयन निबंधन विभाग में लिपिक के पद पर हुआ है और वर्तमान में वे ऐतिहासिक धरती राजगीर में पदस्थापित हैं। ज्योति के पिता दयानंद बर्णवाल स्थानीय बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर घर की गाड़ी खींचते हैं।

वहीं, मां निर्मला देवी कपड़े सिलकर परिवार का मजबूत संबल बनी रहीं। घर में कई बार आर्थिक तंगी के बादल छाए, लेकिन मां ने बेटी की किताबों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी।

कपड़े सिलकर पाई-पाई जोड़ती रहीं और बेटी के सुनहरे भविष्य की सिलाई करती रहीं। पिता ने भी अपनी शैक्षणिक समझ से ज्योति का हर मोड़ पर मार्गदर्शन किया।

मां की सिलाई मशीन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा

अपनी सफलता पर भावुक होते हुए ज्योति कहती हैं कि उनकी असली ताकत उनके माता-पिता का त्याग है। जब भी पढ़ाई के दौरान हिम्मत टूटती थी तो मां के हाथों में सुई और पिता के माथे का पसीना याद आ जाता था।