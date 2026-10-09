जमुई को बड़ी सौगात, 496 करोड़ की झाझा-बटिया रेल लाइन का रास्ता साफ, जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे 205 करोड़

अरविंद कुमार सिंह, जमुई। Jamui Jhajha Batiya Rail Line: जमुई जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को भारतीय रेल के मुख्य नेटवर्क से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित झाझा-बटिया 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना के निर्माण की दिशा में सबसे बड़ी अड़चन अब दूर होने जा रही है।

सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो वित्तीय वर्ष 2027-28 में झाझा से बटिया के बीच रेल पटरी बिछाने का कार्य धरातल पर प्रारंभ हो जाएगा। 496.37 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सिर्फ भूमि अधिग्रहण पर ही लगभग 205 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

20 किलोमीटर लंबी झाझा-बटिया रेल लाइन परियोजना के लिए 179.28 एकड़ रैयती भूमि हेतु 205 करोड़ रुपये का अनुमानित प्राक्कलन रेलवे को प्रेषित

सोनो के 20 और झाझा के 4 मौजों (कुल 24 मौजे) में 352.00535 एकड़ भूमि (179.28 एकड़ रैयती + 172.72 एकड़ सरकारी) चिन्हित

सोनो अंचल के पैरा मटिहाना मौजा में सर्वाधिक 52.01 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी; सत्यापन का कार्य हुआ पूरा

तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा 2 मार्च 2019 को रखी गई थी परियोजना की आधारशिला जिला प्रशासन द्वारा रेलवे को मौजा-वार जमीन का ब्योरा और 205 करोड़ रुपये का अनुमानित प्राक्कलन (Estimate) भेज दिया गया है। रेलवे से राशि उपलब्ध होते ही प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान और सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

24 मौजों में 352 एकड़ जमीन चिन्हित; सोनो के पैरा मटिहाना में सर्वाधिक अधिग्रहण परियोजना के निर्माण के लिए झाझा और सोनो अंचल के कुल 24 मौजों में 352.00535 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें 179.28215 एकड़ रैयती तथा 172.7232 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। सोनो अंचल के 20 मौजों में 274.72 एकड़ जमीन (136.40 एकड़ रैयती) अधिग्रहित होगी, जिसमें पैरा मटिहाना मौजा में सर्वाधिक 52.01 एकड़ भूमि चिन्हित है।

इसके अलावा प्रेमबथान, कुकरभुट्टो, डुब्बा, छड़ना, पिपराबांक, घोटारी, तेलियाछोराठ, महुगांय, पंचपहाड़ी, बैजाडीह, बिंझी, खुर्दमहापुर, चंद्रा, जिरहुलिया, कोरिया, डिहारी, तेतरिया, डुमरीखास व कोरियासार मौजा शामिल हैं। वहीं झाझा अंचल के 4 मौजों (हथिया, सोहजाना, नावाडीह व धपरीकिता) में 77.27 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसमें सोहजाना में 27.04 एकड़ रैयती जमीन है।