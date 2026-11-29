संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन को लेकर रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत झाझा होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी तक रद कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी कटौती की गई है।

रेलवे का यह बदलाव एक दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) सरस्वती चंद्र ने दी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय से झाझा होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है और खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

रद व प्रभावित ट्रेनों का विवरण: ट्रेन संख्या व नाम रद/प्रभावित अवधि परिचालन की स्थिति 13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 26 फरवरी 2027 पूरी अवधि रद 13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी 2027 पूरी अवधि रद 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 26 फरवरी 2027 पूरी अवधि रद 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी 2027 पूरी अवधि रद 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी 2027 प्रत्येक रविवार रद 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस 8 दिसंबर से 2 मार्च 2027 प्रत्येक मंगलवार रद उपासना व वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस की रद तिथियां मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार, गाड़ी संख्या 13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस एक दिसंबर से 26 फरवरी तक तथा गाड़ी संख्या 13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस दो दिसंबर से 27 फरवरी तक रद रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक और गाड़ी संख्या 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी।

बाघ एक्सप्रेस के फेरों में कटौती, यात्रियों को सलाह रेलवे ने बाघ एक्सप्रेस के परिचालन के दिनों में भी कटौती की है। गाड़ी संख्या 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक रविवार को रद रहेगी।