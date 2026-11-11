जमुई में संवरेगा 22.7 एकड़ का रेलवे तालाब: तैरते दिखेंगे राजहंस व बत्तख, कैफेटेरिया व मछली पालन से बनेगा टूरिस्ट हब

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। Jhajha Railway Pond Jamui Beautification 22 Acre: झाझा नगर क्षेत्र के हृदयस्थली में स्थित विशाल रेलवे तालाब अब वर्षों की उपेक्षा और बदहाली के अंधकार से बाहर निकलकर एक नई और भव्य पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। लंबे समय से गंदगी और जलकुंभी का दंश झेल रहे इस ऐतिहासिक जलाशय को एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में तब्दील करने की कवायद तेज कर दी गई है।

लगभग 22.7 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैले इस तालाब की व्यापक सफाई का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।तालाब के जीर्णोद्धार के साथ ही इसकी मनोरम छटा भी बिखरने लगी है। तालाब के स्वच्छ होते जल में बत्तखों और राजहंसों के झुंड छोड़े गए हैं, जिनकी जलक्रीड़ा और अठखेलियां राहगीरों व स्थानीय नागरिकों के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

जलकुंभी हटी, अब जल शुद्धिकरण और हरियाली पर जोर परियोजना के पहले चरण में तालाब में वर्षों से फैली घनी जलकुंभी, किनारों पर उगी कंटीली झाड़ियां और तलहटी में जमे प्लास्टिक-कचरे को मशीनों और मजदूरों के जरिए बाहर निकाला गया है। संवेदक के अनुसार, प्राथमिक सफाई के बाद अब तालाब के पानी को पूरी तरह स्वच्छ, पारदर्शी और उपयोग योग्य बनाए रखने के लिए विशेष जल शुद्धिकरण (वाटर ट्रीटमेंट) की तकनीकी व्यवस्था की जा रही है।

झाझा रेलवे तालाब पुनरुद्धार: मुख्य आंकड़े व योजना क्षेत्रफल: 22.7 एकड़ (झाझा नगर के मध्य स्थित)

वर्तमान स्थिति: जलकुंभी व कचरे की सफाई का कार्य अंतिम चरण में

नया स्वरूप: पर्यटन केंद्र, पिकनिक स्पॉट व मनोरंजन स्थल इसके अलावा, नगरवासियों को महानगरों की तर्ज पर सुकून भरा माहौल देने के लिए तालाब के किनारों पर हरी-भरी वाटिका (लैंडस्केपिंग), पाथवे, छायादार बेंच और आधुनिक कैफेटेरिया निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई है। इस व्यवस्था के धरातल पर उतरने के बाद झाझा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ फुर्सत के पल बिताने के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्थल पा सकेंगे।

पर्यटन संग बढ़ेगा रोजगार, वैज्ञानिक तरीके से होगा मत्स्य पालन रेलवे तालाब के पुनरुद्धार की यह योजना सिर्फ सैर-सपाटे और सुंदरीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक आर्थिक मॉडल के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत तालाब में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन शुरू करने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी माह से यहां विधिवत मछली पालन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को सीधा संबल मिलेगा।