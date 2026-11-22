संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। झाझा-बटिया रेलखंड के निर्माण के लिए रेलवे ने 433 करोड़ रुपये की निविदा जारी कर दी है।

निविदा जारी होते ही झाझा, सोनो और बटिया क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दशक से अधिक समय से क्षेत्र के लोग इस रेलखंड के निर्माण का इंतजार कर रहे थे।

अब परियोजना को गति मिलने के साथ लोगों में उम्मीद की किरण जगी है। 433 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत रेललाइन के अलावा सोनो और बटिया रेलवे स्टेशन सहित यार्ड का निर्माण किया जाना है।

इसके साथ ही 47 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण होगा। वहीं, किसानों की जमीन, मकान और पेड़ों के मुआवजे पर रेलवे को 205 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

7000 पेड़ जद में आए

सूत्रों के अनुसार, 22 किलोमीटर लंबे रेलखंड के निर्माण के दौरान करीब सात हजार हरे पेड़ परियोजना की जद में आए हैं।

इन पेड़ों की कटाई से पूर्व विभाग की ओर से चिन्हांकन किया गया, जिसमें वन विभाग भी शामिल रहा ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके।

वहीं, रेलवे के निर्माण विभाग की टीम रेल लाइन के दायरे में आने वाले 33 ग्रामीणों के मकानों के मुआवजे की प्रक्रिया में जुटी है। पेड़, मकान और भूमि के मुआवजे पर 205 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिसका प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से रेलवे को भेज दिया गया है।

जल्द ही इस पर रेलवे की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। रेललाइन, स्टेशन भवन, यार्ड और मिट्टी भराई के साथ 47 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है। इनमें पांच रेलवे ओवरब्रिज और चार अंडरब्रिज शामिल है। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। इससे परियोजना के निर्माण कार्य में अब किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा नहीं बची है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होने के बाद रेलखंड विस्तार का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा।