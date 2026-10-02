मुख्यमंत्री के आगमन से पहले रातों-रात सड़क निर्माण! घटिया काम देख भड़के ग्रामीण, जमुई के चकाई में रोका काम

संवाद सूत्र, चन्द्रमंडी (जमुई)। CM Samrat Choudhary Visit Jamui Road Construction Quality Protests: जमुई जिले के चकाई प्रखंड में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 3 अक्टूबर को एथेनॉल प्लांट के निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर कियाजोरी पंचायत में मुख्यमंत्री के आगमन की आड़ में रातों-रात कराए जा रहे घटिया सड़क निर्माण ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य से आक्रोशित ग्रामीणों ने घाघरा से शतसल्ला जाने वाली सड़क का निर्माण काम मौके पर पहुंचकर पूरी तरह बंद करा दिया ग्रामीणों का आरोप है कि वीआईपी आगमन की सूचना मिलते ही विभाग और ठेकेदार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए आनन-फानन में काम शुरू कराया। शुक्रवार की शाम घने अंधेरे में सड़क पर अलकतरा और गिट्टी बिछाई जा रही थी, जो बनते ही हाथ लगाने से उखड़ रही थी।

हाथ से उखड़ने लगी सड़क, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल जैसे ही अंधेरे में घटिया सड़क निर्माण की खबर फैली, स्थानीय ग्रामीण सुशील यादव, अजय यादव, फाल्गुनी यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। उग्र ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया।

जमुई के चकाई में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 3 अक्टूबर को एथेनॉल प्लांट निरीक्षण आगमन को लेकर चल रही थीं प्रशासनिक तैयारियां

कियाजोरी पंचायत के घाघरा-शतसल्ला मार्ग पर प्रशासनिक हड़बड़ी में शुक्रवार शाम अंधेरे में रातों-रात शुरू कराया गया सड़क निर्माण

हाथ से छूते ही उखड़ने लगी सड़क की परत; उग्र ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और किया हंगामा

ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल; मुख्यमंत्री से स्थल निरीक्षण व उच्चस्तरीय जांच की मांग ग्रामीणों का कहना है कि लगभग ढाई किलोमीटर लंबी यह सड़क कई गांवों को आपस में जोड़ती है और वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इसका निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़क बनते ही बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने उखड़ती सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।