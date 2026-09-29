जमुई छेड़खानी कांड: CM सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR की मांग, राजद ने महिला आयोग को सौंपा ज्ञापन 

राज्य ब्यूरो, पटना। जमुई की नाबालिग छेड़खानी पीड़िता की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा किए जाने के मामले में राजद प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की।

राजद ने आरोप लगाया गया है कि नाबालिग पीड़िता की तस्वीर मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट पर प्रकाशित एवं प्रसारित की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अब तक बिहार पुलिस और संबंधित विधि नियामक एजेंसियों की ओर से इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है।