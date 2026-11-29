संवाद सहयोगी, जमुई। नाबालिगों के हाथ में बाइक थमाकर अभिभावक न सिर्फ अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। रविवार को वाहन जांच के दौरान इसका एक मामला सामने आया।

बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहे एक नाबालिग को पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने पकड़ा। इसके बाद एसपी ने मौके से ही उसके पिता को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। इस दौरान एसपी ने पिता को समझाया कि कम उम्र के बच्चे को बाइक देना कितनी बड़ी लापरवाही है।

उन्होंने सवाल किया कि यदि बाइक चलाते समय बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता अथवा उसकी वजह से किसी दूसरे की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? एसपी ने स्पष्ट किया कि नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना कानून का उल्लंघन है।

उन्होंने फोन पर ही पिता को बताया कि बाइक जब्त की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी। नाबालिगों का वाहन चलाना गैरकानूनी एसपी ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में बाइक या अन्य मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं दें। यहां बता दें कि अभिभावकों की लापरवाही से खतरा बढ़ रहा है।