संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा प्रखंड के गिद्धेश्वर जंगल में सड़क पर मौत बनकर झुके विशाल यूकेलिप्टस के पेड़ को हटवाने के लिए अब एक मासूम बच्ची को जिलाधिकारी से गुहार लगानी पड़ रही है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में बच्ची हाथ जोड़कर डीएम से इस खतरनाक पेड़ को कटवाने की अपील करती नजर आ रही है। बच्ची की चिंता है कि समय रहते पेड़ नहीं हटाया गया, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

वीडियो में सड़क किनारे खड़ा विशाल यूकेलिप्टस का पेड़ काफी झुका हुआ दिखाई दे रहा है। पेड़ का तना सड़क की ओर झुकने के कारण आवागमन करने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों बाइक, साइकिल, आटो और अन्य वाहन गुजरते हैं। बच्ची बार-बार पेड़ की ओर इशारा कर प्रशासन का ध्यान इस खतरे की ओर आकृष्ट करा रही है। बच्ची की इस मासूम अपील ने लोगों को झकझोर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक छोटी बच्ची को सड़क पर मंडराता खतरा दिखाई दे रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी?