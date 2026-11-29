जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बगहा-दो प्रखंड की आठ आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इनके नियोजन को रद करने के लिए सीडीपीओ संगीता कुमारी ने आइसीडीसीएस की डीपीओ कविता रानी को प्रस्ताव भेजा है।

सीडीपीओ के प्रतिवेदन के अनुसार, सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद कार्यालयी अभिलेखों और पूर्व के विभागीय व न्यायिक आदेशों की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि सभी आठ सेविकाओं ने शैक्षणिक योग्यता के रूप में प्रयाग महिला विद्यापीठ की ‘विद्या विनोदिनी’ के प्रमाण-पत्र या अंक-पत्र प्रस्तुत किए थे। इसी योग्यता के आधार पर उनका चयन हुआ था। प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार की निर्धारित समय-सीमा और पूर्व के आदेशों के अनुसार उनकी चयनमुक्ति की स्थिति बनती है। 31 दिसंबर 1987 तक ही मान्य थी समकक्षता सीडीपीओ के अनुसार प्रयाग महिला विद्यापीठ की ‘विद्या विनोदिनी’ योग्यता को मैट्रिक (10वीं) के समकक्ष मान्यता केवल 31 दिसंबर 1987 तक थी। इसके बाद प्राप्त योग्यता की समकक्षता को लेकर विभागीय निर्देशों के अनुसार स्थिति स्पष्ट है। कार्यालयी पत्र में इस संबंध में पुराने आदेशों और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पत्रों का भी हवाला दिया गया है।