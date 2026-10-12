अवैध बालू माफिया पर पुलिस की स्ट्राइक; जमुई के सिकंदरा में 8 ट्रैक्टर जब्त, 7 गिरफ्तार, मालिकों पर भी केस की तैयारी

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। Jamui Sikandra Illegal Sand Smuggling: जमुई जिले में अवैध बालू के खनन, उठाव और अवैध परिवहन पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए सिकंदरा थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह सुनियोजित घेराबंदी कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के निर्देश पर पुलिस टीम ने लोहंडा नहर के समीप औचक कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे आठ ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया।

इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे सात चालकों को भी मौके पर ही धर दबोचा गया। पुलिस द्वारा रास्ते में भारी ट्रक आड़ा तिरछा खड़ा कर ट्रैक्टरों के भागने की दिशा पूरी तरह बंद कर दी गई थी, जिससे तस्करों को बचने का कोई मौका नहीं मिला।

रास्ते में ट्रक खड़ा कर पुलिस ने रचा चक्रव्यूह प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोहंडा नहर के रास्ते बालू माफिया सुबह-सुबह बड़े पैमाने पर अवैध बालू की खेप निकालने की फिराक में हैं। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार की सुबह करीब सात बजे लोहंडा नहर के पास पहुंची।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चतुराई दिखाते हुए ट्रैक्टरों की आवाजाही वाले मुख्य मार्ग पर पहले से एक ट्रक खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही बालू लदे ट्रैक्टरों का काफिला वहां पहुंचा, रास्ता बंद देखकर चालकों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस बल ने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए बालू लदे सभी आठ ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में ले लिया और मौके से सात चालकों को गिरफ्तार कर लिया।

डीआईयू और पुलिस अधिकारियों की रही संयुक्त भूमिका इस सघन छापेमारी अभियान में जिला आसूचना इकाई (DIU) की टीम के साथ सार्जेंट राजू कुमार, अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और अवर निरीक्षक बृजभूषण कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मुस्तैद रहे।

थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि अवैध बालू के साथ जब्त किए गए सभी वाहनों को थाने लाया गया है और गिरफ्तार सातों चालकों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल चालकों की गिरफ्तारी तक ही यह मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जांच के केंद्र में अब जब्त ट्रैक्टरों के मालिक भी होंगे।