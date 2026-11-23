संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। Nagi Nakti Bird Sanctuary Jamui : गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही नवंबर माह में जमुई जिले के प्रसिद्ध नागी और नकटी पक्षी आश्रयणी में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जैसे-जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, विभिन्न प्रजातियों के देशी-विदेशी पक्षियों की आवाजाही तेज होती जा रही है।

पक्षियों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने वार्षिक पक्षी गणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में भागलपुर से पक्षी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम नागी और नकटी पहुंचेगी, जो यहां तीन से चार दिनों तक प्रवास कर पक्षियों की विधिवत गणना करेगी।

नई प्रजातियों की पहचान कर तैयार होगी संरक्षण की रूपरेखा जमुई के डीएफओ (वन प्रमंडल पदाधिकारी) तेजस जायसवाल ने बताया कि नागी और नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत अनुकूल प्राकृतिक स्थल हैं। यहां का शांत वातावरण और प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता पक्षियों को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में सात समंदर पार से भी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां प्रवास के लिए पहुंचते हैं।

पक्षी विशेषज्ञों की टीम गणना के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की सटीक संख्या का आकलन करेगी। इसके साथ ही आश्रयणी में पहली बार पहुंचने वाले नए पक्षियों की पहचान कर उनके संरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी तैयार किए जाएंगे।