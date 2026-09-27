जमुई छेड़खानी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो और आरोपी गिरफ्तार; अब तक 7 अरेस्ट

संवाद सहयोगी, जमुई। सदर थाना क्षेत्र के मड़वा पहाड़ पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने प्रतापुर निवासी सौरभ और छोटू को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ कर मामले में उनकी भूमिका की जानकारी जुटाई जा रही है।

इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल सात आरोपित पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एसपी विश्वजीत दयाल के अनुसार, घटना के बाद सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है।