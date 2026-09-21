पहले पानीपत भगाया, अब आधी रात ननिहाल पहुंचा; जमुई में खिड़की से भागते नाबालिग प्रेमी को घरवालों ने दबोचा
जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में ननिहाल में रह रही नाबालिग किशोरी से मिलने पहुंचे किशोर को खिड़की से भागते ...और पढ़ें
HighLights
जमुई में नाबालिग किशोरी से मिलने पहुंचा किशोर पकड़ा गया।
किशोरी के ननिहाल में खिड़की से भागते समय पकड़ा गया।
मां ने किशोर पर पहले भी बेटी को ले जाने का आरोप लगाया।
संवाद सहयोगी, जमुई। ननिहाल में रह रही 16 वर्षीय किशोरी से मिलने पहुंचे एक किशोर को स्वजन ने रात में खिड़की से भागते हुए पकड़ लिया। घटना खैरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जाती है। किशोरी की मां ने सोमवार को खैरा थाने में पुलिस को दिए आवेदन में मामले की जानकारी दी है।
आवेदन के अनुसार, किशोरी करीब चार महीने से अपने ननिहाल में रह रही थी। रविवार की रात करीब एक बजे किशोरी की मौसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उठीं। इस दौरान उन्होंने देखा कि किशोरी अपने कमरे में नहीं है। इसके बाद परिवार के लोग उसे खोजने लगे।
खोजबीन के दौरान परिवार के लोग किशोरी के नाना के पुराने घर पहुंचे। वहां एक कमरे की खिड़की से एक किशोर को निकलकर भागते देखा गया। किशोरी के मौसा ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान सीतामढ़ी जिला के 16 वर्षीय किशोर के रूप में हुई।
किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि उक्त किशोर 10 अप्रैल 2026 को उसकी बेटी को लेकर पानीपत चला गया था। इस संबंध में पटना के कृष्णापुरी थाने में मामला दर्ज होने की बात कही गई है। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। इसके बाद वह अपने ननिहाल में रह रही थी।
मां का आरोप है कि किशोरी के ननिहाल में रहने की जानकारी के बावजूद किशोर सीतामढ़ी से वहां पहुंचा और दोबारा उससे मिलने का प्रयास किया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किशोरी की उम्र और घटना की परिस्थितियों को लेकर पुलिस जांच कर रही है।
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