बहन की सांस फूलने पर भाई ने डॉक्टर से लगाई थी मदद की गुहार, जमुई अस्पताल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल

संवाद सूत्र, जमुई। अस्पताल में भर्ती आस्था की तबीयत बिगड़ने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बीच उसके भाई और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. शालिनी के बीच बातचीत का एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल आडियो में भाई विश्वजीत मरीज की सांस फूलने को लेकर चिकित्सक से चिंता जताते और तत्काल मरीज को देखने का आग्रह करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में वह मरीज की स्थिति को लेकर लगातार चिंता व्यक्त करते हैं। इसके जवाब में चिकित्सक की ओर से उन्हें धैर्य रखने की सलाह दिए जाने की बात सामने आ रही है। बातचीत में स्पाइनल एनेस्थीसिया और ड्रिप चढ़ाए जाने के बाद सांस लेने में परेशानी को लेकर भी चर्चा होती सुनाई दे रही है। चिकित्सक की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि आवश्यक दवाएं दी जा चुकी हैं और उनके असर में कुछ समय लग सकता है।