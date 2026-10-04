जमुई सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 2 मौतें, मंत्री श्रेयसी सिंह का फूटा गुस्सा; FIR दर्ज कराने के निर्देश

संवाद सहयोगी, जमुई। ड्यूटी से रातभर महिला चिकित्सक शालिनी सिंह के गायब रहने पर सदर अस्पताल में एक गर्भवती और एक प्रसूता के मौत की सूचना पर खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह रविवार की दोपहर बाद सदर अस्पताल पहुंची।

जहां घटना की जानकारी लेने के बाद मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते आग बबूला हो गई। बारी-बारी से लोगों की शिकायत मिलने पर मंत्री श्रेयशी सिंह का भी आक्रोश डॉक्टर शालिनी सिंह के नहीं रहने पर सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर थनीष कुमार और इमरजेंसी के चिकित्सक पर फूट पड़ा।