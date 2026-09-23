'बिहार की बेटियों से अभद्रता करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे', जमुई मामले पर मंत्री श्रेयसी सिंह का सख्त संदेश

संवाद सहयोगी, जमुई। नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में जमुई पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बिहार सरकार की उद्योग मंत्री सह जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने सराहना की है।

बुधवार को जिला अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपित समेत आठ को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक है। आरोपितों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए लगातार माॉनिटरिंग की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि जमुई ही नहीं, बिहार की किसी भी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। आरोपितों को कानून के अनुसार सजा मिले, इसके लिए आवश्यक स्तर पर पहल की जा रही है।

उन्होंने बताया कि मामले को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई है, ताकि कानूनी प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़े।

संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी

श्रेयसी सिंह ने कहा कि घटना के बाद संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक हुई है।