संवाद सूत्र, खैरा/अलीगंज (जमुई)। Jamui Unseasonal Rain Damage Paddy Demand: जमुई जिले के खैरा और अलीगंज प्रखंड क्षेत्रों में अचानक हुई बेमौसम बारिश और लगातार छाई रहने वाली नमी ने किसानों के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है। कटाई के बाद खेतों में ही सूखने के लिए रखी गई धान की फसल पानी में पूरी तरह डूब गई है।

महीनों की हाड़-तोड़ मेहनत और पूंजी लगाकर तैयार की गई फसल के इस तरह बर्बाद होने से अन्नदाता पूरी तरह बेबस और मायूस हैं। किसानों को डर सता रहा है कि यदि भीगा हुआ धान जल्द नहीं सुखाया गया, तो पूरी फसल सड़ जाएगी और उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा।

"कर्ज लेकर की थी खेती, अब परिवार कैसे पालें" खैरा प्रखंड के बड़ीबाग गांव निवासी किसान कपिल यादव तथा पीपराटांड़ निवासी स्वास्थ्य कुमार और परशुराम सिंह ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि अचानक हुई बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने बताया कि बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी के लिए उन्होंने साहूकारों और बैंकों से कर्ज लिया था।

उम्मीद थी कि इस बार फसल बेचकर सबसे पहले पुराना कर्ज चुकाएंगे और परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन अब आर्थिक संकट का पहाड़ उनके सामने खड़ा है। भीगने के कारण धान का दाना खराब (खखरी) होने और उसमें सड़न व कीड़े लगने का खतरा तेजी से बढ़ गया है।

लाचार किसानों ने जिला प्रशासन से प्रभावित खेतों का दौरा कर फसल क्षति का त्वरित आकलन कराने और उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। अलीगंज में गेहूं की बोवाई पर संकट, सब्जियों में फंगस का डर उधर, अलीगंज प्रखंड क्षेत्र में भी मौसम की बेरुखी से खेतों से लेकर खलिहानों तक हाहाकार मचा हुआ है। लगातार दो दिनों से आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर हो रही बूंदाबांदी से खेतों में अत्यधिक नमी हो गई है। किसान बताते हैं कि गेहूं की बोवाई के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन खेतों में अत्यधिक गीलापन होने से समय पर बोवाई टलने का डर है। यदि बोवाई में देरी हुई, तो रबी सीजन में गेहूं और चने की पैदावार बुरी तरह प्रभावित होगी।