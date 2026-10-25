564वीं साइकिल यात्रा से जमुई में पर्यावरण बचाने का संदेश, मिट्टी की सेहत सुधारने और पौधे लगाने के लिए किया जागरूक

संवाद सहयोगी, जमुई। "मिट्टी का अस्तित्व बचेगा, तभी मानव जीवन, कृषि और संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।" इसी दूरगामी संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जमुई के समर्पित युवाओं के समूह 'साइकिल यात्रा एक विचार' के आठ सदस्यों ने रविवार को अपनी 564वीं पर्यावरण साइकिल यात्रा पूरी की।

साइकिल यात्रियों का यह दल जमुई मुख्य शहर से रवाना होकर कल्याणपुर, सिकरिया और सोनपे जैसे ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए बालाडीह गाँव पहुँचा। यात्रा के दौरान सदस्यों ने जगह-जगह चौपाल लगाकर स्थानीय ग्रामीणों को प्राकृतिक संसाधनों और मृदा (मिट्टी) के संरक्षण के प्रति जागरूक किया।

मानवीय गतिविधियों से बढ़ रहा मृदा अपरदन और प्रदूषण गाँव में आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित करते हुए यात्रा के सक्रिय सदस्य अजीत कुमार ने कहा कि मिट्टी ही मानव जीवन, कृषि, वनस्पति और सभी जीव-जंतुओं का मूल आधार है।

लेकिन आधुनिक दौर में अंधाधुंध मानवीय गतिविधियों, रासायनिक खादों के प्रयोग और पेड़ों की कटाई के कारण मृदा का क्षरण और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिट्टी के कटाव को रोकने और उसकी प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण (Tree Plantation) ही सबसे असरदार और टिकाऊ उपाय है। जीविका दीदी ने की पहल की सराहना बालाडीह गाँव में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जीविका दीदी शिम्पी कुमारी ने साइकिल यात्रियों के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के व्यस्त दौर में अपनी दैनिक दिनचर्या से समय निकालकर लगातार सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर साइकिल चलाकर लोगों को जगाना बेहद प्रशंसनीय पहल है।