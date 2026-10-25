बिहार में अब किताबों के साथ कानून भी पढ़ेंगे बच्चे, ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ से जानेंगे अधिकार और सुरक्षा के उपाय

संवाद सूत्र, जमुई। जिले के बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जमुई के सभी सरकारी, अनुदानित एवं निजी विद्यालयों में 'सुरक्षित बचपन अभियान' चलाया जाएगा।

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) जमुई ने पत्रांक-1790 जारी करते हुए सभी संबंधित विद्यालय प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), जमुई के सचिव के पत्रांक-606 के आलोक में आयोजित किया जा रहा है।

इसके तहत छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड व बुलिंग से बचाव, बच्चों के अनुकूल कानूनी सहायता, बाल संरक्षण नियमों और पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के बारे में व्यावहारिक व आसान भाषा में जागरूक किया जाएगा। प्रथम चरण में 200 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे कवर अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 26 अक्टूबर से हो रही है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। पहले चरण में उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है जहाँ नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 200 या उससे अधिक है।

इन विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के न्यायिक पदाधिकारी और विषय विशेषज्ञ स्वयं पहुँचकर बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगे और उन्हें 'गुड टच-बैड टच' का फर्क समझाने के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में आत्मरक्षा (Self Defense) के तरीके भी सिखाएंगे।