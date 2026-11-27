संवाद सहयोगी, जमुई। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन शुक्रवार को जिला पदाधिकारी के आवास पर पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना करने के बाद लौटने के क्रम में उन्होंने जिला पदाधिकारी नवीन से आत्मीय मुलाकात की।

इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। ईशान किशन ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर, खेल यात्रा और क्रिकेट के मैदान पर मिले अनुभवों को साझा किया। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी बातचीत के दौरान जिला पदाधिकारी ने उन्हें जमुई जिले की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया।

उन्होंने भगवान महावीर की जन्मस्थली के रूप में जमुई की विशिष्ट पहचान का उल्लेख करते हुए नागी-नकटी पक्षी आश्रयणी, गिद्धेश्वर वन्य क्षेत्र और पंचभूर झरना सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। इन स्थलों की जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया।