संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। Bihar Harsh Raj National Boxing Championship: खेल के मैदान में प्रतिभा और कड़े अभ्यास का लोहा मनवाते हुए ब‍िहार के जमुई जिले के मलयपुर निवासी नौवीं कक्षा के मेधावी छात्र हर्ष राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीएवी पब्लिक स्कूल मलयपुर के छात्र हर्ष ने जिला और राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में अपने मुक्कों का शानदार जौहर दिखाते हुए स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) अपने नाम किया।

इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर अब उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। हर्ष राज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंडर-17 राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे। 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वे गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

सीनियर्स को अभ्यास करते देख जगा था मुक्केबाजी का जुनून मलयपुर निवासी स्व. राजेश कुमार सिंह के 14 वर्षीय पुत्र हर्ष राज ने अपनी इस उपलब्धि और प्रेरणा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जब वे बचपन में पहली बार डीएवी स्कूल जाया करते थे, तो मैदान में विद्यालय के सीनियर विद्यार्थियों को बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अभ्यास करते देखा करते थे।

रिंग में सीनियर्स के मुक्कों की रफ्तार और अनुशासन को देखकर उनके मन में भी इस खेल के प्रति गहरा आकर्षण और रुचि पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मुक्केबाजी को ही अपना ध्येय और जुनून बना लिया। नियमित अभ्यास, तकनीकी बारीकियों और कठोर परिश्रम के दम पर हर्ष ने पहले जिला स्तर और फिर राज्य स्तर की स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर यह मुकाम हासिल किया।

दिल्ली में 24 से 26 अक्टूबर तक रिंग में भरेंगे हुंकार राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। अंडर-17 आयु वर्ग में देश भर के शीर्ष मुक्केबाजों के बीच हर्ष राज बिहार और जमुई का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुरुवार को जब वे दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो रेलवे स्टेशन और आवास पर उन्हें विदा करने वालों का तांता लग गया।

हर्ष की इस स्वर्णिम सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर चयन से उनके चाचा पंकज कुमार सिंह सहित पूरे परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्वजनों ने हर्ष को मिठाई खिलाकर, गले लगाकर और आशीर्वाद देकर राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दीं।