किसान के बेटे प्रशांत ने कुश्ती में जीता गोल्ड! जमुई के पहलवान का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत मारानाथा मिशन स्कूल के कक्षा आठवीं के छात्र प्रशांत कुमार सिंह ने कुश्ती प्रतियोगिता (Wrestling) में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जिले का मान बढ़ाया है। प्रशांत ने अंडर-17 आयु वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में शानदार दांव-पेच और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार दो बड़े खिताब अपने नाम किए हैं।

जमुई जिले के खैरा स्थित मारानाथा मिशन स्कूल के आठवीं के छात्र प्रशांत कुमार सिंह ने कुश्ती में लहराया परचम

अंडर-17 कुश्ती प्रतियोगिता में पहले जिला स्तर पर स्वर्ण जीता, फिर मुंगेर इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तर पर भी हासिल किया गोल्ड

दोहरे स्वर्ण पदक के साथ ही प्रशांत का चयन आगामी बिहार राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ

खैरा के घनबेरिया निवासी बलवंत सिंह के पुत्र हैं प्रशांत; विद्यालय परिवार और स्थानीय लोगों ने दी बधाई पहले जिला स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रमंडल स्तर के लिए अर्हता प्राप्त की, और फिर मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में विरोधियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इस लगातार दूसरी शानदार जीत के साथ ही प्रशांत का चयन अब बिहार राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हो गया है।

घनबेरिया गांव के लाल ने अखाड़े में गाड़ा झंडा; मुंगेर इंडोर स्टेडियम में जीता गोल्ड खैरा प्रखंड के घनबेरिया गांव निवासी बलवंत सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत, कड़े अभ्यास और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है।

मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में प्रशांत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पटकनी देकर जिला और अपने गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लगातार दो स्तरों पर गोल्ड मेडल जीतने से न केवल उनके परिजनों में जश्न का माहौल है, बल्कि स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय परिवार ने दी शुभकामनाएं; राज्य स्तर पर पदक की उम्मीद प्रशांत की इस राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय यात्रा की दिशा में मिली सफलता पर मारानाथा मिशन स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि प्रशांत का यह प्रदर्शन स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा।