1 नंबर से चूकी थीं UPSC, अब पहले ही प्रयास में BPSC फतह कर स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर बनीं बिहार की निकिता

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। सफलता किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। झाझा नगर क्षेत्र के पिपराडीह मोहल्ले की निकिता सिन्हा ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70वां (70th BPSC Result) में स्टेट सहायक कमिश्नर के पद पर सफलता हासिल कर यह साबित कर दिखाया।

निकिता के पिता संजीव कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू सिन्हा एक किसान हैं और सामान्य परिवार से आते हैं, जबकि उनकी मां बेबी सिन्हा गृहिणी हैं।

इसके बावजूद निकिता की मेधा को देखते हुए परिवार ने उनकी पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पण दिया। अपनी खुशियों को पीछे रखकर माता-पिता निकिता की पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रहे।

पहली बार में क्रैक किया एग्जाम

इसका परिणाम यह रहा कि निकिता ने पहली बार बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने माता-पिता सहित पूरे झाझावासियों का नाम रोशन किया।

निकिता की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अब तक का शैक्षणिक सफर उत्कृष्ट रहा है। वर्ष 2017 में नगर क्षेत्र के सरडोनिक्स स्कूल से 10वीं की परीक्षा में वह स्कूल टॉपर रहीं।

वहीं, वर्ष 2019 में झारखंड राज्य के डीएवी पब्लिक स्कूल, बोकारो सेक्टर-4 से प्लस टू की परीक्षा में स्टेट टापर बनकर झाझा का नाम रोशन किया।

सीएम ने किया सम्मानित।

इसके अलावा वर्ष 2022 में भूगोल विषय से पटना के वीमेंस कालेज में गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब हासिल किया। साथ ही वर्ष 2025 में पटना में रहकर यूजीसी परीक्षा में 98.7 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

बीपीएससी परीक्षा से पहले वह यूपीएससी परीक्षा में मात्र एक अंक से पीछे रह गई थीं। निकिता ने कहा कि उनका लक्ष्य यूपीएससी में सफलता हासिल करना है।

उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को दिया। निकिता का परिणाम सामने आते ही पिपराडीह मोहल्ले समेत पूरे नगर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई।

इंटरनेट मीडिया के अलावा उनके घर पर शुभकामनाएं देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुशी में हर व्यक्ति झूम उठा। बताया जाता है कि निकिता का ध्यान हमेशा पढ़ाई पर केंद्रित रहा और किताबें ही उनकी सबसे अच्छी साथी बनी रहीं।