कमरे में चल रहा था पंखा और सड़ रहा था शव; जमुई में ई-रिक्शा चालक की संदिग्ध मौत

संवाद सूत्र, सिकंदरा(जमुई)। लछुआड़ थाना क्षेत्र के महना गांव में बुधवार को एक घर के कमरे से ई-रिक्शा चालक का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बनारसी सिंह के पुत्र शैलेंद्र सिंह (45) के रूप में हुई है। घर से बदबू उठने के बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

बताया जाता है कि शैलेंद्र सिंह घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे ससुराल में रहते हैं। वे ई-रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करते थे। गांव के किनारे उनका घर होने और आसपास दूसरे मकान नहीं रहने के कारण किसी को उनकी मौत की भनक तक नहीं लगी।

तेज बदबू आने पर ग्रामीणों ने दरवाजा खोला बुधवार को घर से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे में उनका शव पड़ा था। उस समय कमरे में पंखा भी चल रहा था। शव पूरी तरह सड़-गल चुका था।

ग्रामीणों के अनुसार, शैलेंद्र सिंह 26 अक्टूबर की शाम के बाद से दिखाई नहीं दिए थे। ऐसे में उनकी मौत करीब एक सप्ताह पहले होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात शव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि करीब एक बजे के बाद पोस्टमार्टम कराया गया।