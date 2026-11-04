शालीमार-थावे और रांची-गोरखपुर पूजा स्पेशल का ऐलान, जसीडीह-झाझा में ठहराव; जसीडीह-वास्को द गामा आंशिक रद

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। त्योहारी सीजन में अपने घर लौटने वाले पूर्वांचल और बिहार-झारखंड के प्रवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पर नियमित ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 'ट्रेन ऑन डिमांड' (टीओडी) योजना के तहत दो जोड़ी विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने बुधवार को आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया कि शालीमार-थावे और रांची-गोरखपुर रूट पर चलने वाली ये स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएंगी। शालीमार-थावे पूजा स्पेशल का शिड्यूल रेलवे द्वारा जारी समय सारिणी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08021 शालीमार-थावे पूजा स्पेशल 06, 13 एवं 20 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को शालीमार से सुबह 10:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन तड़के 04:00 बजे थावे पहुंचेगी।

पूजा स्पेशल व प्रभावित ट्रेनों की पूरी समय सारिणी 1. गाड़ी सं. 08021/08022 शालीमार-थावे-शालीमार पूजा स्पेशल (कुल 3 फेरे) 08021 (शालीमार से थावे): 06, 13 एवं 20 नवंबर 2026 (प्रत्येक शुक्रवार) को शालीमार से सुबह 10:15 बजे प्रस्थान; अगले दिन तड़के 04:00 बजे थावे आगमन। 08022 (थावे से शालीमार): 07, 14 एवं 21 नवंबर 2026 (प्रत्येक शनिवार) को थावे से सुबह 09:00 बजे प्रस्थान; अगले दिन तड़के 03:30 बजे शालीमार आगमन। प्रमुख ठहराव: दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह एवं झाझा।

2. गाड़ी सं. 08630 रांची-गोरखपुर-रांची पूजा स्पेशल (कुल 3 फेरे) रांची से गोरखपुर: 05, 12 एवं 19 नवंबर 2026 (प्रत्येक गुरुवार) को रांची से सुबह 11:35 बजे प्रस्थान; अगले दिन सुबह 06:25 बजे गोरखपुर आगमन। 08630 (गोरखपुर से रांची): 06, 13 एवं 20 नवंबर 2026 (प्रत्येक शुक्रवार) को गोरखपुर से सुबह 08:35 बजे प्रस्थान; अगले दिन सुबह 07:55 बजे रांची आगमन। प्रमुख ठहराव: चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह एवं झाझा।

3. गाड़ी सं. 17322/17321 जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस (आंशिक निरस्त - 8 फेरे) 17322 (जसीडीह से वास्को द गामा): 30 नवंबर 2026 से 18 जनवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार केवल हुब्बल्लि तक जाएगी। हुब्बल्लि से वास्को द गामा के बीच परिचालन रद रहेगा। 17321 (वास्को द गामा से जसीडीह): 04 दिसंबर 2026 से 22 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार वास्को द गामा के बजाय हुब्बल्लि स्टेशन से ही निर्धारित समय पर रवाना होगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 08022 थावे-शालीमार पूजा स्पेशल 07, 14 एवं 21 नवंबर को प्रत्येक शनिवार को थावे से सुबह 09:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन तड़के 03:30 बजे शालीमार पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव आसनसोल रेल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह और दानापुर रेल मंडल के झाझा रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया गया है।

रांची-गोरखपुर पूजा स्पेशल का समय व ठहराव वहीं, झारखंड और उत्तर प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए रांची-गोरखपुर-रांची पूजा स्पेशल चलाई जा रही है। रांची से यह ट्रेन 05, 12 एवं 19 नवंबर को प्रत्येक गुरुवार सुबह 11:35 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 06:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 08630 गोरखपुर-रांची पूजा स्पेशल 06, 13 एवं 20 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार सुबह 08:35 बजे गोरखपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 07:55 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन भी चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह और झाझा स्टेशनों पर रुकेगी। इन दोनों ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच लगाए गए हैं।

ट्रैक मेंटेनेंस के कारण जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस आंशिक निरस्त दूसरी ओर, दक्षिण पश्चिम रेलवे के कैसल रॉक-कुलेम रेलखंड पर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन (बीसीएम) द्वारा ट्रैक के अनुरक्षण कार्य और लाइन ब्लॉक के कारण जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस (17322/17321) आगामी हफ्तों में आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 17322 जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस 30 नवंबर से 18 जनवरी 2027 तक प्रत्येक सोमवार (कुल आठ फेरे) केवल हुब्बल्लि तक ही जाएगी।

हुब्बल्लि से वास्को द गामा के बीच इसका परिचालन पूरी तरह रद रहेगा। वापसी में गाड़ी संख्या 17321 वास्को द गामा-जसीडीह एक्सप्रेस 04 दिसंबर से 22 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार (कुल आठ फेरे) वास्को द गामा के बदले हुब्बल्लि से ही अपने तय समय पर खुलेगी।