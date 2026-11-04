पटना से सहरसा तक RAID: इंजीनियर के 5 ठिकानों पर रेड, करोड़ों के मकान, फ्लैट और प्लॉट उजागर

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने बुधवार को सहरसा के पथ निर्माण अंचल के अधीक्षण अभियंता के पटना, सहरसा और औरंगाबाद के पांच ठिकानों पर छापामारी की।

इसमें इंजीनियर के गोला रोड के आवास से 31.42 लाख रुपये नकद और 23.23 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए।

एसवीयू के अनुसार, सत्यापन में इंजीनियर विजय कुमार एवं उनकी पत्नी रानी कुमारी के नाम से भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के दो बैंक खाते सहित सावधि जमा खाते में एक करोड़ 29 लाख रुपये की रकम की जानकारी मिली है।

छापामारी में दो अन्य बैंक खातों में दस लाख रुपये जमा मिला है। अब तक की जांच में इंजीनियर विजय कुमार के पास आय से तीन करोड़ 28 लाख 70 हजार रुपये की अधिक संपत्ति पाई गई है, जो उनके वैध आय के स्रोत से 139 प्रतिशत अधिक है।

इस आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। देर शाम तक इंजीनियर के साई शरण आवास में छापामारी की कार्रवाई जारी थी। जांच एजेंसी के अनुसार, मूल्यांकन के बाद आय से अधिक संपत्ति में और वृद्धि होने की संभावना है।

पाटलिपुत्र में फ्लैट, दानापुर में जमीन, गोल रोड में बहुमंजिला मकान: एसवीयू के अनुसार, इंजीनियर विजय कुमार और पत्नी रानी कुमारी के नाम पर सिर्फ पटना के पाटलिपुत्र में फ्लैट, दानापुर में जमीन और गोला रोड में बहुमंजिला मकान है।

इसमें पाटलिपुत्र के महेश नगर में प्रेमा रेसिडेंसी अपार्टमेंट में स्वयं के नाम पर फ्लैट, पत्नी रानी कुमारी के नाम से गोला रोड के रामजयपाल नगर में दो भूखंड और दानापुर के सहजादपुर में भूखंड मिला है। पति-पत्नी के नाम से गोला रोड के वास्तुगंगा कालोनी में एक करोड़ 75 लाख की लागत का छह मंजिला मकान और 75 लाख की लागत वाला तीन मंंजिला मकान भी मिला है। इंजीनियर और पत्नी के नाम से कुल तीन करोड़ आठ लाख से अधिक की अचल संपत्ति मिली है। अभियुक्त के नाम से निबंधित एक स्कार्पियो और एक आई-10 कार भी मिली है। एक दर्जन से अधिक बैंक खाते, लेन-देन की हो रही जांच: इंजीनियर और उनकी पत्नी के नाम पर अलग-अलग बैंकों के एक दर्जन से अधिक बैंक खाते मिले हैं। जिन खातों में एक करोड़ 29 लाख की राशि जमा होने का सत्यापन हुआ है, उसके अलावा भी एचडीएफएसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में दो-दो खातों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं।