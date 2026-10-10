दीपावली-छठ पर रेलवे की बड़ी राहत! नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन के बढ़े फेरे, 12 से 23 अक्टूबर तक चलेगी

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। New Delhi Howrah Special Train: आगामी दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर अपने घर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत भरी घोषणा की है।

पर्व-त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और कन्फर्म टिकटों की बढ़ती मारामारी को देखते हुए पूर्व रेलवे एवं उत्तर रेलवे के समन्वय से नई दिल्ली और हावड़ा मार्ग पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

आगामी दीपावली व छठ पूजा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली–हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के फेरों में की बढ़ोतरी

गाड़ी संख्या 04052/04051 के अतिरिक्त संचालन से दिल्ली और बंगाल/बिहार रूट पर प्रवासियों को कन्फर्म सीट की मिलेगी सुगमता

आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर दी ट्रेनों की तिथियों की विस्तृत जानकारी

सभी विशेष ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और स्टेशनों के ठहराव (Stoppages) के अनुसार ही संचालित की जाएंगी इस संबंध में आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने शुक्रवार को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर पूरी जानकारी साझा की। गाड़ी संख्या 04052/04051 नई दिल्ली–हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे शुरू होने से दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों का सफर अधिक सुगम और आरामदायक बनेगा।

12 अक्टूबर से शुरू होगी स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही; पुरानी समय-सारणी पर ही चलेंगी गाड़ियां रेलवे प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों का संचालन अपने पहले से निर्धारित समय-सारणी और मौजूदा ठहरावों (Stoppages) के अनुसार ही किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असमंजस या असुविधा का सामना न करना पड़े।

जारी शेड्यूल के अनुसार, गाड़ी संख्या 04052 (नई दिल्ली से हावड़ा) स्पेशल ट्रेन 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली से अपने गंतव्य हावड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। नई दिल्ली–हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शेड्यूल गाड़ी संख्या 04052 (नई दिल्ली से हावड़ा): 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2026

गाड़ी संख्या 04051 (हावड़ा से नई दिल्ली): 14 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2026

मुख्य लाभ: दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग (आसनसोल-झाझा-पटना-डीडीयू) के यात्रियों को कन्फर्म बर्थ/सीटें उपलब्ध कराना। वापसी में हावड़ा से 14 अक्टूबर से परिचालन; लाखों प्रवासियों को मिलेगा सहूलियत का तोहफा वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 04051 (हावड़ा से नई दिल्ली) स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2026 को हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर दिल्ली और कोलकाता के बीच यात्रा करने वालों की तादाद काफी बढ़ जाती है।